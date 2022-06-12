Судя по опубликованному видео, задержанный в Киеве за пьяную стрельбу офицер Генштаба - это Юрий Бобров.

В прессе он фигурировал как начальник управления правового обеспечения Генерального штаба. Носит звание полковника юстиции.

Издание "Сегодня" со ссылкой на источники в МВД сообщает, что дело Боброва передано в ГБР, с ним работает следствие.

Причина неадекватного поведения штабиста и суть конфликта с его участием пока не установлены.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в действиях военного есть признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.

Напомним, в Киеве руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ устроил стрельбу в спальном районе. В соцсетях пишут, что чиновник Генштаба угрожал охранникам и посетителям жилого комплекса в Киеве после того, как попал там в ДТП, а у подъезда на момент стрельбы гуляли дети, в которых чуть не попал офицер.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что известно о пьяной стрельбе сотрудника Генштаба ВСУ в Киеве.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.