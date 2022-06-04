На бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева произошел инцидент на дороге. На одном из участков бульвара не поделили дорогу водители "Mini Cooper" и " Toyota Venza", оба на киевской регистрации. Словесная перепалка переросла в стрельбу, сообщают источники в МВД.

В результате потасовки водитель "Mini Cooper" вытащил из салона охотничий карабин марки "Sig Saurer" и выстрелил в воздух. Затем схватил молоток, разбил стекло в автомобиле "Toyota" и ударил своего оппонента, сидевшего в машине, молотком по рукам.

На дебош со стрельбой выехало несколько экипажей патрульной полиции. Обоих участников инцидента для выяснения причин происшествия доставили в местное управление полиции.

Как оказалось ружье, которое стоит более 130 тысяч гривен, официально зарегистрированного на задержанного водителя. Также при себе у него оказалось около полусотни патронов к нему.

Потерпевшего с травмированной рукой отправили на освидетельствование. Полиция начала расследовать уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины-Хулиганство с использованием огнестрельного оружия. Виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.

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