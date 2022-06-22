По ходатайству прокуроров Белоцерковской окружной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога мужчине, подозреваемому в покушении на умышленное убийство сожительницы (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). В пьяном состоянии он выстрелил в голову сожительницы из ружья в присутствии двоих детей.

Об этом пишет пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, пьяный житель Белоцерковского района во время конфликта с сожительницей угрожал ей убийством. Он держал в руках нож и хаотически махал перед лицом женщины.

Не реагируя на просьбу успокоиться, подозреваемый взял ружье, зарядил его, подошел к потерпевшей и в присутствии двух малолетних детей произвел один выстрел ей в голову. Женщина находится в больнице.

Досудебное расследование проводится Белоцерковским райуправлением полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

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