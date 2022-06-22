В Киеве 52-летнюю медсестру лишили свободы на срок до 10 лет за предумышленное убийство.

Женщину обвиняли в том, что еще в феврале 2022 года нанесла смертельное ножевое ранение зятю, с которым у нее был продолжительный конфликт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Соломенский районный суд города Киева объявил женщине приговор в совершении преднамеренного убийства (ч. 1 ст. 115 КК Украины).

Следствие установило, что у обвиняемой и гражданина, который является ее зятем, был долговременный конфликт. На почве данного конфликта у женщины, которая работает медицинской сестрой в заведении здравоохранения, возник умысел, направленный на противоправное причинение смерти потерпевшего.

В феврале 2022 года обвиняемая, реализуя преступный умысел, нанесла мужчине удар ножом в область живота, в результате чего наступила смерть последнего. При этом, она заверяла родственников потерпевшего, что необходимость вызывать "скорую помощь" отсутствует, и что она сама окажет ему квалифицированную медицинскую помощь. Однако, вместо предоставления помощи потерпевшему, обвиняемая пыталась скрыть следы преступления.

Во время судебного заседания женщина свою вину не признала. В то же время её признали виновной в инкриминируемом преступлении и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. До вступления приговора суда в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей.

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