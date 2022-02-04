Вечером 3 февраля на стройплощадке ЖК "Salut" на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы произошло убийство. Как выяснилось, его спровоцировал обычный спор и хвастовство.

Все началось с банального вечернего застолья в строительной бытовке, где местные каменщики выпивали с новоиспеченным коллегой из Хмельницкого, который в этот же день только устроился к ним на работу и вливался в коллектив. По информации наших источников из МВД, во время посиделок со спиртным зашла речь о службе в армии. Новичок начал хвалиться коллегам, что несмотря на свой молодой возраст - 26 лет - уже оттрубил в АТО и научился там ножевому бою.

Чтобы подтвердить умение владеть оружием, он продемонстрировал собутыльникам свой выкидной нож и несколько раз разрезал клинком воздух. Захмелевшие строители решили, что он просто бахвалится и начали придирчиво расспрашивать о боевых заслугах.

Не услышав убедительного ответа на вопрос, на каких "фронтах" воевал новый работник, они подняли его на смех. Из-за этого атошник рассвирепел и предложил самому бойкому оппоненту выйти на улицу разобраться.

На улице началась драка, в ходе которой строптивый атошник нанес своим ножом смертельный удар в грудь своему 28-летнему обидчику, тоже приехавшему с Хмельнитчины. После убийства мужчина сбежал с вещами, но вскоре по ориентировке был задержан экипажами патрульной полиции в соседнем Голосеевском районе столицы, где он в сильном алкогольном опьянении бродил по железнодорожной ветке.

По части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины за умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В прошлом году "Страна" рассказывала, как под Тернополем 24-летний бывший атошник Андрей Пекельный зарезал 23-летнего парня.

Также мы писали, что в 2018 году в Ровно в пылу семейного конфликта участник АТО угрожал жене гранатой.