Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Майкел Фалкан, который известен по выступлениям в Соединенных Штатах, был убит в Бразилии.

Об этом сообщает MMA Fighting.

На 40-летнего экс-спортсмена совершили нападение. Фалкан получил несколько ударов ножом. Раненого бразильца доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти жизнь бойца.

Фалькан известен по выступлениям в Bellator, где ему удалось выиграть Гран-при в среднем весе. Также бразилец провел поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Помимо этого он выступал и в европейских промоушенах — польском KSW и российском Fight Nights Global.

На счету Фалькана 40 побед при 20 поражениях. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Последнюю схватку Фалькан провел под эгидой сербского промоушена SBC в октябре 2021-го.

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