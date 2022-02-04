В Киеве патрульные полицейские по горячим следам задержали предполагаемого убийцу, который ударил ножом в грудь человека.

Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева в пятницу, 4 февраля.

"Сегодня ночью на линию 102 поступило сообщение, что на бульваре Дружбы Народов мужчина ударил ножом в грудь своего оппонента. Через несколько минут автопатруль прибыл по указанному адресу. На месте уже были медики, оказывавшие потерпевшему помощь, но спасти его не удалось", - говорится в сообщении полиции.

Не теряя времени, инспекторы узнали внешний вид нападающего и передали ориентировку своим коллегам. Отрабатывая ориентировку на улице Бориса Гринченко, напарники Владислав Шмигельский и Любовь Грабарь заметили похожего по описанию мужчину.

Во время беседы он признался в содеянном и был задержан полицейскими.

В дальнейшем патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.

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