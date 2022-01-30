В ночь на воскресенье, 30 января, в Киевской области произошло убийство семейной пары.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На месте происшествия уже находились начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, работники уголовного розыска, следствия, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.

Позже журналисты выяснили, что убитыми оказались муж и жена, 1972 и 1976 годов рождения. Они приехали с Волыни торговать пиломатериалами. Их тела нашли в авто с ножевыми ранениями.

Напомним, в Одессе полицейские задержали 49-летнего горожанина по подозрению в убийстве знакомого. Конфликт между мужчинами произошел из-за посуды, которую убитый не вернул.

Ранее "Страна" писала, что в Запорожье задержали двух подозреваемых в убийстве пропавшего летом 11-летнего мальчика.

Также, мы сообщали, что в Киеве возле станции метро "Вокзальная" обнаружили окровавленный труп мужчины. По информации правоохранителей мужчине стало плохо и он умер до приезда медиков.Согласно информации правоохранителей, возле станции метро мужчине стало плохо и он присел на колени. Наряд полиции вызвал "Скорую помощь", но мужчина умер до приезда медиков.