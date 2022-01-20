В Свято-Михайловском соборе в Киеве сегодня, 20 января, проходит отпевание Тараса Познякова - водителя BlaBlaCar, который 5 лет назад подобрал двух попутчиков и исчез. Его тело нашли только в ноябре 2021 года.

Семье Тараса только сейчас, после проведения всех следственных экспертиз, разрешили забрать тело сына и похоронить его. Захоронение состоится завтра в Днепре, в 11.00.

Тараса Познякова хоронят в закрытом гробу. Возле гроба множество цветов и траурных венков.

На видео слышно, как священнослужитель просит мужчин, несущих гроб, повернуть его другой стороной. Тело Тараса хотели внести в собор головой вперёд, а нужно ногами вперёд.

Напомним, в апреле 2016 года недалеко от поселка Бобрица Киево-Святошинского района пропал 25-летний львовянин Тарас Позняков. Это произошло после того, как он подобрал двоих попутчиков в сервисе BlaBlaCar.

Следствие выяснило, его убили по предварительному сговору два человека с целью отнять автомобиль. Убийцами оказались два члена закарпатского отряда "Сонечко" (в прошлом входил в "Правый сектор"): Лука (россиянин Луан Кингисепп) и Тоф (Дмитрий Голуб). Первый погиб в 2019 году, а второй получил пожизненный срок.

Тело погибшего нашли только в конце ноября 2021 года, причем недалеко от места, где произошло убийство - на земельном участке в Киево-Святошинском районе Киевской области. О произошедшем подробно писала "Страна".