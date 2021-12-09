Сотрудники СБУ нашли тело погибшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, которого в 2016 году убили попутчики и украли его авто. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужба получила и проверяет данные, которые указывают на заказной характер убийства", - сообщил он.

Напомним, во вторник, 7 декабря, в деле Познякова поставил точку Верховный суд, оставив в силе пожизненный срок за убийство Дмитрию Голубу (второй фигурант умер в 2019 году). Это происшествие стало редким случаем, когда за убийство в Украине дали пожизненный срок

Напомним, в апреле 2016 года недалеко от поселка Бобрица Киево-Святошинского района пропал 25-летний львовянин Тарас Позняков. Это произошло после того, как он подобрал двоих попутчиков в сервисе BlaBlaCar.

Следствие пришло к выводу, что его убили по предварительному сговору двое преступников с целью отнять автомобиль. Убийцами оказались два бойца закарпатского отряда "Сонечко", отколовшегося от "Правого сектора": Лука (россиянин Луан Кингисепп) и Тоф (Дмитрий Голуб).

Подозреваемый в убийстве Познякова Луан Кингисепп погиб в марте 2019 года в Киеве в результате взрыва в квартире на проспекте Науки (Голосеевский район).