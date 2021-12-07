Во вторник, 7 декабря, в Москве произошла жуткая трагедия. В Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) "Рязанский", который расположен на юго-востоке столицы России, вспыхнула стрельба. Два человека были убиты на месте, еще несколько получили ранения.

Об этом пишут российские СМИ.

В одном из Многофункциональных центров предоставления госуслуг посетитель открыл стрельбу. Два человека погибли, трое оказались ранены.

Стрельбу устроил некто Сергей Глазов (на фото), подполковник в отставке, ранее служивший в разведке. Помимо оружия при себе у преступника была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Задержанный про мотив преступления ничего не говорит.

После задержания он рассказал следователям про пандемию и мировой заговор. Кроме того, часть СМИ сообщили, что стрельбу Глазов после просьбы надеть маску.

Список пострадавших от рук стрелка:



- Евгений Кондратьев, 35 лет;



- Зайнаб Таймазова, 33 года;

- София Козак, 10 лет.

Взрослые доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрельными ранениями, девочка - в Морозовскую ДГКБ. Однако врачи не смогли спасти жизнь девочки.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Москве известный блогер устроил ДТП, в котором погиб сам и угробил главу федерации автоспорта Дагестана.

Также мы сообщали, что в Москве погибла дочь посла Ирана в России.