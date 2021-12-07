В Москве бывший разведчик устроил бойню и убил двоих. После задержания стал рассказывать о мировом заговоре
Во вторник, 7 декабря, в Москве произошла жуткая трагедия. В Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) "Рязанский", который расположен на юго-востоке столицы России, вспыхнула стрельба. Два человека были убиты на месте, еще несколько получили ранения.
Об этом пишут российские СМИ.
В одном из Многофункциональных центров предоставления госуслуг посетитель открыл стрельбу. Два человека погибли, трое оказались ранены.
Стрельбу устроил некто Сергей Глазов (на фото), подполковник в отставке, ранее служивший в разведке. Помимо оружия при себе у преступника была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Задержанный про мотив преступления ничего не говорит.
После задержания он рассказал следователям про пандемию и мировой заговор. Кроме того, часть СМИ сообщили, что стрельбу Глазов после просьбы надеть маску.
Список пострадавших от рук стрелка:
- Евгений Кондратьев, 35 лет;
- Зайнаб Таймазова, 33 года;
- София Козак, 10 лет.
Взрослые доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрельными ранениями, девочка - в Морозовскую ДГКБ. Однако врачи не смогли спасти жизнь девочки.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Москве известный блогер устроил ДТП, в котором погиб сам и угробил главу федерации автоспорта Дагестана.
Также мы сообщали, что в Москве погибла дочь посла Ирана в России.