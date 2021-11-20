В субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве черный автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и протаранил две другие иномарки. Из BMW через лобовое стекло на дорогу вылетел водитель. Как оказалось, это был известный блогер Саид Губденский.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы, блогер скончался еще до приезда врачей, а второго пассажира машины - президента федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заура Ибрагимова - госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже он умер в больнице.

Погибшему блогеру было 28 лет. Родом он из Дагестана, до переезда в российскую столицу жил в Махачкале. Саид начал заниматься автотюнингом и открыл свою мастерскую. Параллельно он владел небольшими кафе и сервисом доставки еды. В последнее время он ударился в трейдинг и криптовалюты.

Последний ролик Саида на его Ютуб-канале

Бизнесмен рассказывал, что к нему за тюнингом машины обращался Эдвард Бил - еще один блогер, который весной прошлого года устроил аварию на Смоленской площади Москвы. Тогда блогер за рулем Audi RS6 на большой скорости выскочил на встречку и протаранил несколько машин. Сидевшая за рулем одного из автомобилей женщина оказалась зажата грудой металла. В результате суд дал Эдварду два года ограничения свободы.

"Я жесткий враг этого! Не делайте шашки по городу на скорости в потоке. Кто-то один маневр сделает и ты просто воткнешься - сто пудов! И унесешь с собой еще кого-то", - прокомментировал ДТП с Эдвардом Билом Саид.

При этом сам Губденский на самом деле не был примерным водителем. Его лишали прав за нарушения ПДД, а также езду без номеров. Кроме этого, он периодически выкладывал видео, в которых на большой скорости ездит по столице и дрифтует на дорогах. В одном из таких роликов, опубликованых за несколько часов до смерти, он едет по автобусной полосе и хвастается, что может позволить себе это, так как на машине нет номеров.

Момент аварии на Кутузовском с Саидом засняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как BMW на большой скорости обгоняет поток других авто. Машина, которой управлял Губденский, перестраивается с одной полосы на другую и вылетает на встречную полосу движения.

Момент смертельного ДТП

Ранее мы писали о том, что весной служебный автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в крупное ДТП на Садовом кольце в Москве с участием пяти машин. Вероятным виновником аварии считали популярного российского блогера Эдварда Била, однако он отрицал свою причастность к инциденту.

В результате этого ДТП серьезно пострадала 40-летняя консультант Госдумы РФ Мария Артемова.