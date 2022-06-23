Ночью с 22 на 23 июня россияне шесть раз ударили из "Ураганов" по Криворожскому району Днепропетровской области. В городе Апостолово попадание пришлось по жилым кварталам, ранения получили два человека.

Об этом в Telegram сообщили губернатор Валентин Резниченко и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По их данным, враг использовал кассетные боеприпасы. В результате их детонирования ранения получили два человека, их госпитализировали.

Зафиксированы частичные разрушения домов, поврежден газопровод. В некоторых районах Апостолово нет света и воды из-за поврежденных в результате обстрела коммуникаций.

При этом кассетные боеприпасы остаются во дворах местных жителей. Спасатели и полиция эвакуировали в безопасные места около 20 человек. Работы на месте продолжаются. Саперы выявили уже более 15 боеприпасов.

Напомним, днем ранее россияне также обстреливали Криворожский район области, в одном из сел пропали свет и газ.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.