Россияне вновь обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В одном из сел в результате обстрела нет света, зафиксированы разрушения.

Об этом заявил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

По его словам, враг несколько раз обстрелял Апостоловскую и Зеленодольскую громады области. По предварительным данным, люди не пострадали.

В результате обстрела в Великой Костромке есть разрушения. В селе нет света.

По данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, также из-за разрушения коммуникаций в Великой Костромке нет газа. Сколько повреждено домов - уточняется.

В Апостоловской громаде, по его данным, враг попал по полю.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.