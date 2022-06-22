Немецкие журналисты попали под обстрел под Лисичанском Луганской области.

Об этом пишет издание Bild.

"Три журналиста издания собирались на машине выехать из города, когда он был уже практически окружен российскими войсками, но вдруг рядом раздалось несколько взрывов. Взрывом выбило окно автомобиля, в котором находились журналисты, никто не пострадал", – сообщает издание.

По информации Bild, "российские войска находятся так близко к Лисичанску, что журналисты, желающие вести репортажи из города, бегущие мирные жители и украинские военные пользуются одной оставшейся дорогой".

Как писала "Страна", в начале июня двое журналистов агентства Reuters ранены во время обстрела под Северодонецком. А водитель их автомобиля погиб.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.