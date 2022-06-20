Появилось фото Зеленского в Лисичанске. Безуглая уверяет, он там побывал недавно
Президент Владимир Зеленский посетил Лисичанск, который находится в непосредственной близости к активным боевым действиям, чтобы поддержать украинских военных.
Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая и опубликовала фото.
По ее словам, это произошло "недавно".
"Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", - пишет Безуглая.
Официально об этом визите не сообщалось.
"Скорее всего, речь идет о поездке президента в Луганскую область 5 июня, во время которой он действительно был в Лисичанске. О ней сообщалось публично", - напоминает телеграм-канал "Политика страны".
Ранее СМИ сообщали, что Украина перебрасывает подкрепление в район Северодонецка и Лисичанска.
В сводке Генштаба накануне сообщалось, что все еще ведутся бои за трассу Лисичанск-Бахмут.
Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.
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