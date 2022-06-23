В Украине сформирован дивизион речных катеров на реке Днепр и ее притоках, который входит в состав ВМС.

Об этом командующий украинского флота вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил порталу "Армия Inform".

"По инициативе и при поддержке командования Сухопутных войск мы совместно сформировали дивизион речных катеров на севере Днепра - главной логистической артерии Украины, которую мы не можем себе позволить потерять", - отметил он.

Неижпапа рассказал, что формирование речного дивизиона началось в марте.

"По сути, на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат к ВМС Украины. Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках", - отметил Неижпапа.

"О важности военного речного флота говорит само за себя соседство с Беларусью, которая имеет речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота. Поэтому укрепление севера Украины соответствующим комплектом сил на реках является важным шагом", - добавил он.

Ранее в ВМС Украины заявили, что корабли противника в Черном море отброшены на сотню километров от берегов Украины.

А в "ДНР" заявили, что планируют "национализировать" судна в порту Мариуполя для запуска своего "торгового флота".

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.