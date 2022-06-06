Российские корабли отошли от берегов Украины, но ведут огонь противокорабельными ракетами

Командование ВМС Украины заявляет, что корабельная группа противника отброшена от украинских берегов на более чем сотню километров.

Об этом сообщается на странице ВМС в Facebook.

При этом РФ перебрасывает новые силы на остров Змеиный.

Также остается угроза ракетных ударов с моря. Хотя интенсивность ударов снизилась, противник начал применять по берегу противокарабельные ракеты.

Сейчас в Черном море находятся до 30 кораблей и подводных лодок России.

Несколько дней сообщалось, что войска РФ размещают на Змеином ракетные установки. Возможен обстрел прибрежных районов Одесской области.

Также в Минобороны заявляли, что Россия обстреливает Украину из дальних бомбардировщиков в акватории Черного моря.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.

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