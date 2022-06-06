Командование ВМС Украины заявляет, что корабельная группа противника отброшена от украинских берегов на более чем сотню километров.

Об этом сообщается на странице ВМС в Facebook.

При этом РФ перебрасывает новые силы на остров Змеиный.

Также остается угроза ракетных ударов с моря. Хотя интенсивность ударов снизилась, противник начал применять по берегу противокарабельные ракеты.

Сейчас в Черном море находятся до 30 кораблей и подводных лодок России.

Несколько дней сообщалось, что войска РФ размещают на Змеином ракетные установки. Возможен обстрел прибрежных районов Одесской области.

Также в Минобороны заявляли, что Россия обстреливает Украину из дальних бомбардировщиков в акватории Черного моря.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.