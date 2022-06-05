Командир 18-го отдельного батальона морской пехоты подполковник Сергей Дердуга погиб в бою на Николаевщине.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты.

"Подполковник Сергей Дердуга родился в Ямполье Винницкой области. Военную службу с достоинством нес с 2001 года. Отдельный батальон морской пехоты возглавил в 2019 году. Вместе с подразделением выполнял боевые задания в районе проведения операции Объединенных Сил на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подполковник Дердуга посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Прощание с ним состоится 6 июня в 10:00 возле Дома офицеров в Одессе.

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