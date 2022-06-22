Арестович заявил, что войска России пытаются наступать с Попасненского плацдарма в сторону Бахмута
Войска РФ пытаются наступать с Попасненского плацдарма в сторону дороги Лисичанск – Бахмут, а также в сторону самого Бахмута.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.
По его словам, наступление идет на Покровское, Калиновое и севернее Мироновского.
Ранее Арестович объяснил, куда и почему движутся российские войска на севере Харьковской области. По его словам, они идут на Русскую Лозовую, Терновую и Рубежное.
Также он считает, что россияне пытаются окружить Золотое и Горское в Луганской области.
Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.