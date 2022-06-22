Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о вторжении России по состоянию на 18:00 22 июня. По его данным, противник пытается продвинуться к Бахмуту.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Северском направлении враг применил ствольную артиллерию для обстрелов Турьи, Миропольского и Славгорода Сумской области.

На Слобожанском направлении противник штурмовыми действиями пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районе Славянска. Применял ствольную и реактивную артиллерию у Богородичного, Новой Дмитровки, Новопавловки, Курульки, Долины, Пришиба, Краснополья, Вернополья, Родного, Красного, Шнурков, Красной Поляны, Карнауховки, Великой Камышевахи, Новой Дмитровки и Семиланного.

На Харьковском направлении враг боевыми действиями сдерживает подразделения сил обороны и не допускает их выхода к границе. Совершил артиллерийские обстрелы Харькова, Байраков, Победы, Коробочкино, Шевеловки, Рубежного, Лебяжьего, Мосьпаново, Шестаково, Петровки, Русской Лозовой, Крестища, Кулиничей, Уд, Старого Салтова, Верхнего Салтова и Питомника.

На Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении Бахмута и установить контроль над Северодонецком.

На Северодонецком направлении противник нанес авиационные удары в районах Верхнекаменки, Северодонецка и Сиротино. Продолжаются боевые действия за Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары у Берестово, Яковлевки, Клиново и Вершины и авиационно-ракетные удары недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горного.

На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал позиции сил обороны из ствольной артиллерии в районе Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает систематическое огневое влияние для недопущения подразделений сил обороны на другие направления. Противник нанес авиационные удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко. В районе Новобахмутовки ВСУ отразили штурм и заставили врага отойти.

На Южнобугском направлении противник пытается не допустить продвижение подразделений наших войск в глубь захваченной территории.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.