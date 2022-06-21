Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 21 июня. По его данным, противник овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает инженерное оборудование пограничных районов и минирование местности. Обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении противник вел воздушную разведку в районах Русской Лозовой, Черкасской Лозовой и Питомника. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепиля, Рубежного и Старой Гнилицы. Кроме того, применены РСЗО по районам Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовки.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах Богородичного, Великой Камышевахи, Грушевахи, Долины, Петровского, Завгородного, Протопоповки, Пришиба, Карнауховки, Вернополья, Красного, Долгенького и Краснополья. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.

На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений. Так, в связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГ. Также, по имеющимся данным, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Донецка, Стародубовки, Николаевки и Пришиба.

На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в Северодонецке. Враг открывал огонь из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного. Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.

Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

На направлении Тошковка – Подлесное враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе Горного. Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья – Камышевахи. Удачи не имел, отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Обстрелял территории вблизи Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского и Новоселки.

На Южнобугском направлении враг с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений оказывал огневое влияние по позициям наших войск и вел воздушную разведку БПЛА.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал новость о взятии Подлесного и Мирной Долины.

"Это означает, что группа украинских войск в районе Золотого и Горского уже почти окружена. Связь с большой землей (то есть с Лисичанском) осталась только через Рай-Александровку (если она ещё не захвачена). Тяжёлая ситуация для ВСУ в этом районе", - пишет канал.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.