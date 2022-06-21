Командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов впервые появился на людях после уничтожения крейсера "Москва" 14 апреля, 2022 года.

Осипова увидели на выпуске офицеров Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

Ранее СМИ сообщали, что Осипов мог быть на крейсере "Москва" в момент подбития. Другие писали, что его арестовали.

Британская же разведка писала, что он был, вероятно, отстранен от службы.

Напомним, "Страна" публиковала видео буксировки крейсера "Москва" после его поражения украинскими ракетами.

Ранее мы писали, что эксперты обнаружили точное место затопления российского крейсера "Москва".

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.