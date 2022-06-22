Большие колонны российской техники выдвигаются из Мариуполя в направлении Бердянск – Пологи.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем тг-канале.

По его словам, большинство находившихся в Мариуполе военных РФ перебрасывают на другие участки фронта в Запорожскую область.

В связи с уменьшением числа военных в городе ослаблен контроль передвижения: для него теперь используются мобильные группы, внезапно появляющиеся в разных районах Мариуполя.

Ранее американский Институт изучения войны заявлял, что РФ перебрасывает силы в Запорожскую область.

Однако в местном горсовете заявляют, что Россия не готовит наступление в Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.