Назначенный "Донецкой Народной Республикой" "глава" Мариуполя Константин Иващенко издал указ о выплатах тем, чье жилье пострадало во время боев. Таким пострадавшим обещают 16 тысяч рублей (около 8 тысяч гривен) за каждый квадратный метр.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

По подсчетам Андрющенко, общая сумма выплат должна составить 12 миллиардов долларов, поэтому он считает их осуществление нереальным.

Как писала "Страна", еще 16 мая в Мариуполе назначенные "ДНР" "власти" объявили начало регистрации на получение компенсаций за разрушенное жилье и погибших родственников.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.