На территории Беларуси зафиксирована подготовка отдельными подразделениями Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп с их последующим заходом на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, на территории республики Беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил российской федерации диверсионно-разведывательных групп для их дальнейших действий на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе уточнили, что на Северском направлении зафиксировано демонстративное сковывание сил ВСУ в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Харьковском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии населенные пункты Русские Тишки, Чепель, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Также был нанесен авиаудар по Яворовском, Дементьевке и Заиловке. В районе Дементьевки также велись штурмовые действия, однако ВСУ заставили противника отойти.

"На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеяровки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении ВС РФ активных боевых действий не вели. А на Бахмутском – были произведены обстрелы позиций ВСУ из минометов, РСЗО и артиллерии в районе Николаевки, Берестового, Покровского, Кодеми и Нью-Йорка.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник обстрелял позиции ВСУ и гражданской инфраструктуры. Аналогичная ситуация и на Южнобугском направлении.

На севере Херсонской области противник пытался возобновить контроль села Потемкино, но безуспешно.

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