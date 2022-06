В Генеральном штабе вооруженных сил Украины рассказали о событиях на фронтах по состоянию на утро 26 июня.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории Беларуси.

В приграничных районах Сумской и Черниговской областей были артиллерийские обстрелы, также работала вражеская артиллерия в Харьковской области в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

Враг пытался захватить Довгенькое и Мазановку под Славянском. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на Лисичанском направлении, пытаются там окружить ВСУ.

Враг совершал обстрелы неподалеку от Волчоярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Нанес авиационный удар паром Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пытаются наступать.

На Юге страны наша авиация наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются.

В Акватории Черного и Азовского морей находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

