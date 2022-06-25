В субботу, 25 июня, российские оккупанты вновь обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В течение дня оккупанты из ствольной артиллерии и "Ураганов" ударили по населенным пунктам Большая Костромка и Малая Костромка.

В результате обстрелов в Малой Костромке разрушено одно хозяйственное сооружение, второе в результате обстрела сгорело.

Как сообщает Лукашук, жители населенных пунктов из-за обстрелов не пострадали. В других районах Днепропетровской области ситуация сейчас спокойная.

Ранее мы писали, что 22 июня россияне также обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В одном из сел в результате обстрела не было света.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.