У противников перемирия в Украине и России за более чем три года войны накопилось много аргументов, которые они регулярно высказывали.



Но так как в Киеве прекращение огня после вчерашних договоренностей в Джидде уже объявили не капитуляцией, а победой и его критика резко стихла, то теперь на первый план выходит вопрос о реакции России на предложение о перемирии.



Поэтому разберем основные аргументы российских противников прекращения огня по линии фронта, а также приведем аргументы сторонников перемирия.



1. Россия владеет инициативой на фронте, а потому перемирие будет на руку только Украине как более слабой стороне.



Россия сейчас действительно владеет инициативой на фронте. Российские войска наступают. Однако продвижение дается ценой больших потерь. И если посмотреть на динамику за последние месяцы, то наступление РФ постепенно затухает. В ноябре было захвачено 730 квадратных километров территории, в декабре - 394, в январе - 325, в феврале - 192. Исключение составляет прорыв украинской обороны в начале марта в Курской области. Да, это стало крупной победой России и тяжелым поражением Украины. Однако основная часть украинских войск, хотя и не без потерь, смогла избежать окружения, наиболее боеспособные части оттуда выведены. ВСУ осуществили примерно тот же маневр, что и российские войска в 2022 году при отступлении в Харьковской и Херсонской областях. В целом, сейчас нельзя говорить, что одна из сторон имеет ощутимое преимущество на поле боя. При этом в ключевой сфере, которая определяет ход войны, – производстве и применении дронов - Украина и РФ идут буквально вровень. И на данный момент нет признаков того, что украинская армия находится на грани потери боеспособности и обвала фронта. Да, такое может произойти в будущем, если Украина не решит проблемы с пополнением армии или вновь начнутся перебои с западной помощью. Но проблемы могут начаться и у российской армии, если она в какой-то момент не сможет восполнять свои потери за счет притока новобранцев, а с возможностями бюджета финансировать войну начнут нарастать проблемы. В таком случае придется объявлять мобилизацию, переводить экономику полностью на военные рельсы, затягивать пояса населению и идти на прочие сверхусилия, которые могут пошатнуть внутреннюю стабильность в РФ. То есть сейчас война идет не в формате марша Красной армии на Берлин, а в формате войны на истощение, в которой риски велики для обоих сторон.

2. Перемирие станет передышкой, чтобы Украина накопила силы и атаковала Россию. Это лишь пауза перед новой войной.



Во-первых, накапливать силы во время паузы будут обе страны. Во-вторых, вероятность прекращения перемирия через 30 дней или позже по инициативе Украины близка к нулю, за исключением случая, если вдруг начнутся некие крупные потрясения внутри РФ. В любом другом случае выход Украины из перемирия и нападение на российские позиции станет для Киева катастрофой. Главная проблема РФ со вторжением 24 февраля 2022 года заключалось в том, что оно выглядело для многих в мире (и не только на Западе) как совершенно безумная, неспровоцированная агрессия. Если будет заключено перемирие и затем из него выйдет Украина, возобновив боевые действия, то агрессором будет выглядеть уже она. Да, наверняка Великобритания и Франция, а возможно, некоторые другие европейские страны поддержат Киев. Но вероятность того, что его поддержит Дональд Трамп, минимальна. Реакция США может быть даже более жесткой, чем просто остановка поставок оружия. Вероятно введение санкций и другие меры принуждения. Однозначно на стороне РФ будут и страны глобального Юга. В таких условиях Киев окажется под угрозой международной изоляции и полного разгрома. Да и вообще трудно представить, чтобы любая украинская власть решила после заключения перемирия затем его прервать и начать войну с ядерной державой, поставив под угрозу само существование Украины.

Как известно, в Украине выдвигают аналогичные аргументы относительно того, что перемирие будут использовать россияне для накопление сил, чтобы потом начать новую войну. Однако если в Украине не произойдет внутренняя смута и ВСУ сохранят боеспособность, то вероятность этого небольшая в силу уже описанных выше причин: сравнимого потенциала двух армий, который делает невозможным быстрый успех одной из них. И новое наступление РФ закончится примерно так же, как наступление в мае прошлого года в харьковском приграничье - захватом максимум нескольких деревень.

3. Даже если перемирие продлится долго и новая большая война не начнётся, то реального мира все равно не будет, как его не было после Минских соглашений, а Украина станет вести гибридную войну против России.



Купировать угрозы гибридной войны Россия может куда меньшей ценой (и в жизнях, и в деньгах), чем сейчас на фронте в ходе полномасштабной войны. Кроме того, опять же, гибридная война станет катастрофой в первую очередь для самой Украины. Длительная гибридная война в формате той, которая велась на Донбассе с марта 2015 по февраль 2022 года, будет значимым негативным фактором для приграничных российских и захваченных украинских территорий. И очень значимым негативным фактором для жизни людей на всей территории Украины. Масштаб ущерба, который в рамках гибридной войны может нанести Украина России, не сопоставим с тем, что может нанести Россия Украине. Может ли ВСУ время от времени запускать беспилотники по РФ? Может. Но в ответ Россия вынесет ракетными ударами украинские месторождения газа и пару электростанций с подстанциями в придачу. Сколько инвесторов будут вкладывать деньги в страну, которая находится под угрозой постоянных обстрелов? О какой интеграции с ЕС сможет идти речь? 10 лет такой гибридной войны - и украинская государственность рискует оказаться на грани краха. Исходя из этого, для Украины выгодно поддерживать нормальные и стабильные отношения с РФ, а не находиться с ней в состоянии вечной войны (гибридной и тем более обычной), что чревато губительными последствиями для страны. Именно поэтому есть вероятность, что Киев, пусть и не сразу, но пойдет на подписание полноценного мирного договора с Москвой, чтобы нормализовать отношения. А до этого обстановка на линии разграничения будет не как на Донбассе в 2015-2022 годах, а как на границе с Крымом в 2014-2022-м. То есть тихой. Если только тишину не начнут нарушать сами россияне.

4. Перемирие не снимет с России санкции.



Во-первых, может и снять. В рамках сделки Москва может попытаться добиться от Трампа (и даже от ЕС) отмены части санкций. Во-вторых, даже если санкции сразу не снимут, прекращение боевых действий создаст предпосылки для постепенной их отмены в перспективе нескольких лет и в целом для нормализации отношений РФ с США и другими странами Запада. Пока идет война, о снятии санкций точно не может быть и речи.



5. Перемирие позволит Владимиру Зеленскому сохранять свою власть бесконечно долго.



Действительно, Банковая может попытаться провернуть схему: не объявляем выборы до подписания мирного договора с гарантиями безопасности. То есть неопределенно долго. Но это может вызвать как сильное внутреннее, так и внешнее сопротивление. Внутри страны очень многие недовольны Зеленским. Сейчас это недовольство не проявляется сильно не только из-за страха перед репрессиями, но и из-за стремления не раскачивать лодку в воюющей стране, чтобы не играть на руку РФ. Если боевые действия прекратятся, этот стимул пропадет. В первую очередь это касается армии, где настроения в отношении Зеленского очень неоднозначны. Также далеко не очевидно, что США и Европа не будут ставить вопрос о выборах. Да, сейчас Зеленский пользуется публичной поддержкой европейцев. Но только потому, что они не хотят подыгрывать Путину и Трампу. Если война прекратится, то и отношение может поменяться. На Западе не только среди трампистов, но и в леволиберальных кругах к Зеленскому было всегда очень скептическое отношение.

6. Перемирие будет означать, что Украина окончательно превратится в антиРоссию, закрепится националистический тренд, русский язык и любые симпатии к России будут подавлять, мы предадим русских людей, которые ждут освобождения.



Главное, что способствует превращению Украины в антиРоссию и закреплению националистического тренда, - это продолжающаяся война. Пока она идет, всё, что имеет какое-то отношение к России и русской культуре, будут подавлять, а тех, кто еще испытывает симпатии к РФ, отправят по тюрьмам в рамках выполнения сотрудниками СБУ плановых показателей по борьбе с пророссийской агентурой. И лишь прекращение войны дает шанс на то, что эти процессы остановятся или даже повернутся вспять. Не исключено, что этот шанс и не реализуется, но он по крайней мере будет. Что касается ждущих освобождения русских людей, то даже "самые русские", которые живут, например, в Краматорске, Запорожье или Харькове, в первую очередь не хотят, чтобы их родные города в процессе "освобождения" снесли с лица земли, как Бахмут или Авдеевку. Или чтобы они, уехав из своих домов под обстрелами, уже никогда не смогли вернуться обратно, потому что не пройдут фильтрацию в Шереметьево.

7. Перемирие будет поражением России, так как не выполнены цели "СВО".

Для России завершение войны путем перемирия по линии фронта и при условии полного вытеснения ВСУ из Курской области будет военной победой: завоеванием части территории соседнего государства без потери собственной. Да, могут возникнуть вопросы к тому, какой ценой и стоило ли оно того. Но с формальной точки зрения это будет победой. Что касается озвученных Путиным в июне 2024 года условий завершения войны, включая передачу четырех областей и официальное признание Украиной их российской юрисдикции, то в момент заключения перемирия по линии фронта они не будут выполнены и, естественно, нет никаких гарантий, что их выполнят потом. Однако, как показывают все опросы, большинство россиян поддерживают прекращение огня. А значит, если Путин выступит за перемирие, они не воспримут это как поражение России, а наоборот, будут считать победой. Также вряд ли это воспримут как поражение РФ крупнейшие мировые игроки, ведь Россия сохранит свои завоевания и сможет выйти с выигрышем из очень сложной для себя ситуации противостояния с Западом. Кроме того, часть озвученных Путиным условий вполне реально выполнить после заключения перемирия, а именно блокирование вступления Украины в НАТО и снятие санкций. Да и насчет мирного соглашения с Киевом, как писалось выше, шансы не нулевые. Тем более что Марко Рубио сегодня заявил о неких территориальных уступках, которые обсуждали с Украиной.



То есть дополнительные условия ещё можно обсуждать, но в целом перемирие для России, исходя из нынешней ситуации, - это хорошая сделка. И не только с точки зрения очевидных моральных аспектов (завершатся война и разрушения, прекратят гибнуть люди), но и с цинично-политических: война заканчивается на победных условиях с сохранением контроля над захваченными территориями, минимизируются огромные риски, которые для России несет затягивание войны, развязываются руки для более активной работы в других регионах мира.



Но какое решение примет Путин, пока неизвестно. Не исключено, что его определят ответы на несколько вопросов. Первый: что готов предложить Трамп в обмен на согласие Путина на прекращение огня (отмена санкций и т.д.) и будет ли чем-то ему угрожать в случае отказа. Второй: считает ли Путин достижимыми обозначенные им ранее цели без сверхусилий со стороны России (мобилизация, полный перевод экономики на военные рельсы, затягивание поясов населению и т.д.). Третий: если не считает, то готов ли он на такие сверхусилия.



В ближайшее время американцы должны изложить Москве предложения о перемирии. После чего мы и услышим ответ Путина.