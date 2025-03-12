Российские войска в Донецкой области продвинулись со стороны Великой Новоселки к трассе на Запорожье через село Скудное.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

При этом россияне наступают севернее в районе Ясенево.

Российские телеграм-каналы пишут, что на последнем участке россияне продвинулись дальше, зачистив весь карман между Серебряным и Андреевкой. Украина не подтверждала такой информации.

В Министерстве обороны РФ утверждают, что у россиян есть продвижение на Краматорском направлении. В ведомстве отметили захват деревни Новомарково. В Украине этого также не подтверждали.

Судя по данным карты Deep State, от российских позиций до Новомарково еще более двух километров.

Сегодня СМИ сообщали, что подразделения ВСУ постепенно отходят из Суджи в Сумскую область. С утра россияне публиковали фото военного у стелы на северо-восточном въезде в город - со стороны недавно взятой россиянами Мартыновки.

Война в Украине идет 1113-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Курской области продолжается наступление армии РФ. Российские паблики вчера написали о заходе их войск в Суджу. Информацию подтверждали главред "Цензора" Юрий Бутусов и украинский телеграм-канал Deep State. Также минобороны РФ заявило, что за сутки российские войска заняли 12 населенных пунктов. Украина не подтверждала и не комментировала.

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