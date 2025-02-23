Минобороны РФ утверждает, что российские войска захватили село Улаклы в районе Андреевского "мешка" под Курахово в Донецкой области.

Украина этого не подтверждала. По данным военного паблика Deep State, северная и восточная окраины села под контролем ВСУ.

Несмотря на это, за минувшие сутки россияне продвинулись в Улаклах и контролируют большую часть села.

Однако по словам украинского военного с позывным "Мучной", основные бои идут западнее - за Константинополь.

"Сейчас враг планомерно подходит с востока к деревне и держит под огневым контролем единственную дорогу, которая имеет логистику, но не вся техника может доезжать, потому что враг применяет дроны на оптоволокне и подбивает ее", - пишет он.

Военный обозреватель Богдан Мирошников указывает, что одновременно россияне продвигаются в районе села Разлив, чтобы обойти и зажать Константинополь с запада и оформить оперативное окружение.

"Враг имел успехи в районе Разлива, но пока речь не идет о серьезном рывке", - добавил он.

При этом Deep State отмечает более серьезное продвижение у РФ к северу и западу от Великой Новоселки, где россияне наступают ежедневно и подошли к селу Бурлацкое. Целью всего наступления РФ на этом направлении Мирошников считает село Новопавловка в Днепропетровской области.

"От Константинополя до Бурлацкого из бывшего направления Великой Новоселки враг действует единым фронтом и цель одна - н.п. Новопавловка Днепровской области", - заявил обозреватель.

Война в Украине идет 1096-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщал, что россияне продвинулись в селе Улаклы и к селу Бурлацкое к северо-западу от Великой Новоселки.

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