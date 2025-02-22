Андреевский мешок под Курахово на грани срезания.

Об этом свидетельствуют данные украинского военного паблика Deep State.

По данным, россияне продвинулись в селе Улаклы.

Контролируемая ВСУ зона в кармане превратилась серую зону. Также они продвинулись к селу Бурлацкое к северо-западу от Великой Новоселки.

Военнослужащий ВСУ с позывным Мучной писал, что российская армия уже вошла в село Улаклы в Андреевском мешке к западу от Курахово, где все еще остаются украинские военные, которые не могут оттуда выйти.

"Казаки в Улаклах давали запрос на эвакуацию, сверху постоянно кормили завтраками, что завтра заберем. В итоге в деревне… везде бегают русские, небо контролируется тоже ими, взаимодействия и связи нет… Сейчас говорят, что часть пацанов смогли вытащить, но не всех, а связи до сих пор ни с кем нет", - пишет Мучной.

Накануне армия РФ продолжала активно продвигаться под Андреевкой на запад от Курахово в Донецкой области.

Война в Украине идет 1095-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня в материале: "Сделка по недрам: США предлагают Украине "сэндвич с дерьмом", требует ли Трамп ухода Зеленского".

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