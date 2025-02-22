В субботу, 22 февраля, в Украине идет 1095-й день войны с Россией.

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Последние новости 22 февраля

08:53 "Андреевский мешок" под Курахово на грани срезания - россияне продвинулись в селе Улаклы.

Контролируемая ВСУ зона в "кармане" превратилась серую зону, согласно карте украинского военного паблика Deep State.

08:11 Переговорщики из США заявили Украине, что могут отключить Starlink, если не будет достигнута сделка по полезным ископаемым.

Об этом сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Продолжение доступа Украины к Starlink обсуждалось на переговорах между американскими и украинскими представителями после того, как Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Этот вопрос снова был поднят в четверг во время встречи Келлога с Зеленским. Подробнее...