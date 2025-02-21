Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прокомментировал переговоры в Киеве, где он находится с 20 февраля.

Об этом генерал написал на своей странице в социальной сети Х.

"Долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и положительные дискуссии с Зеленским, боевым и отважным лидером нации в состоянии войны, и их талантливой командой по национальной безопасности", - написал Келлог.

Отметим, что нынешнее заявление Келлога является первым с начала недели упоминанием президента Украины Владимира Зеленского в позитивном контексте от представителя американской администрации.

По данным прессы, в Украину он прибыл для обсуждения сделки по месторождениям.

Между тем издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что чиновники США и Украины всю ночь до сегодняшнего утра вели переговоры насчет соглашения о месторождениях. Теперь решение за Зеленским. Собеседники издания сказали, что если он снова отклонит сделку, это будет "критический сценарий для украинцев", а кризис между США и Украиной усугубится.

На этот раз американцы привезли в Киев соглашение с улучшенным предложением, а после внесли дополнительные изменения для "исправления ситуации" между странами.

Ранее Трамп вместе с ключевыми членами его команды в основном критиковали Зеленского, выдвигая в его адрес жесткие обвинения.

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Зеленского в обмане по сделке о полезных ископаемых, заявив, что президент Украины сначала пообещал ее подписать, а затем публично заявил, что не будет этого делать.

Затем СМИ писали, что администрация Трампа предоставила Украине улучшенный вариант соглашения о полезных ископаемых, после того как Киев отказался подписывать первый.