Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

Кадры встречи опубликовали украинские СМИ.

Пресса также сообщает, что совместную пресс-конференцию Зеленского и Келлога отменили. По словам спикера президента Сергея Никифорова, это было сделано по просьбе американской стороны.

Что стороны обсудили, а также другие деталей встречи пока не известны.

В рамках визита спецпредставителя президента США были запланированы встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командирами бригад и представителями Минобороны. Состоялись ли они или еще нет, тоже неясно.

Вчера с Келлогом виделся руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Это была первая официальная встреча спецпредставителя во время его визита в Украину.

Особое внимание стороны уделили тому, как должна завершиться война.

"Этот фактор будет иметь решающее значение не только для Украины, но и для глобальной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Встреча Келлога с Ермаком. Фото: Офис президента

Напомним, днем ранее Кит Келлог прибыл в Киев. На столичном вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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