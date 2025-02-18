США выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу о мирном урегулировании конфликта в Украине.

Об этом сообщил телеканал "Россия 1" со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова, участвовавшего в переговорах в Эр-Рияде.

По словам Ушакова, Келлог как представитель США будет вести переговоры с Украиной и Европой, а для контактов с РФ выберут другого представителя.

Также канал передал со слов Ушакова, что будет сформирована специальная переговорная группа по Украине. Кто будет представлять в ней Москву, еще не определено.

Отметим, что во время встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Келлог разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен в Европе. Его ожидают в Украине 20 февраля. СМИ пишут, что он выдвигается в Киев уже сегодня вечером.

Напомним, переговоры делегаций США и РФ в Эр-Рияде стали первыми официальными с начала полномасштабной войны в Украине. Обе стороны дали позитивные оценки разговору и договорились вести диалог дальше. Мы приводили главные заявления участников встречи. Кроме прочего глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на переговорах опровергли "план Келлога" с территориальными уступками со стороны России.

После встречи Владимир Зеленский заявил, что для него стало сюрпризом, что Украину не позвали на эти переговоры.