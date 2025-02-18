Глава Кремля Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским. Однако у Москвы есть вопрос к легитимности президента Украины, если дело дойдет до подписания документов.

Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского", - сказал спикер Кремля.

Он добавил, что Кремль не против вступления Украины в ЕС, так как это "суверенное право Киева, поскольку речь идет не о военном альянсе". Однако отметил, что "планы ЕС создать собственную армию необходимо внимательно отслеживать и делать выводы".

Касательно сегодняшней встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде Песков сообщил, что по ее итогам могут появиться возможные сроки встречи Путина и Дональда Трампа, но пока нельзя оценить то, что "только началось".

Ранее Зеленский тоже объявил о своей готовности к переговорам с российской стороной, однако, по его мнению, глава Кремля боится с ним встречаться без своего окружения.