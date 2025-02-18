В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовали переговоры США и России по Украине.

Об этом сообщают российские медиа.

Уже появились первые кадры с переговоров делегаций США и РФ по Украине в Саудовской Аравии.

Между тем член российской переговорной делегации Кирилл Дмитриев заявил, что прогресс в переговорах между США и Россией возможен в ближайшие 2-3 месяца.

"Администрация Байдена не стремилась понять обеспокоенность России, сейчас США готовы выслушать и понять позицию России", - заявил Дмитриев.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который участвует в переговорах в Саудовской Аравии, сообщил, что уже провел несколько встреч с командой Дональда Трампа.

Как мы писали, накануне Зеленский исключил участие Украины в переговорах России и США в Саудовской Аравии.

Также президент Украины говорил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ в Эр-Рияде.

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