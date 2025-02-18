В Саудовской Аравии начались переговоры между США и РФ по Украине
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовали переговоры США и России по Украине.
Об этом сообщают российские медиа.
Уже появились первые кадры с переговоров делегаций США и РФ по Украине в Саудовской Аравии.
Между тем член российской переговорной делегации Кирилл Дмитриев заявил, что прогресс в переговорах между США и Россией возможен в ближайшие 2-3 месяца.
"Администрация Байдена не стремилась понять обеспокоенность России, сейчас США готовы выслушать и понять позицию России", - заявил Дмитриев.
Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который участвует в переговорах в Саудовской Аравии, сообщил, что уже провел несколько встреч с командой Дональда Трампа.
Как мы писали, накануне Зеленский исключил участие Украины в переговорах России и США в Саудовской Аравии.
Также президент Украины говорил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ в Эр-Рияде.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.