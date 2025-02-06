Владимир Зеленский объявил о своей готовности к переговорам с российской стороной, но считает, что глава Кремля Владимир Путин боится с ним встречаться без своего окружения.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве.

Призывы Москвы сначала отменить свой указ о запрете на переговоры с Путиным Зеленский назвал российским нарративом. Он расценил требования РФ отменить указ как желание найти "причины, чтобы не встречаться".

"Я готов к переговорам, если у нас будет понимание, чем закончится эта война для нас, нет никаких проблем. Проблема в том, что мне кажется, Путин со мной в принципе боится разговаривать. Не знаю, почему. Вроде бы взрослый человек, а боится с другим человеком остаться наедине без своей своры. Но, думаю, Трамп сможет заставить его закончить войну", - заявил Зеленский.

Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану украинский президент уже изъявлял готовность говорить с Путиным.

Он также уверял, что указ о запрете на переговоры с РФ на него лично не распространяется. Однако в самом тексте указа для президента никаких исключений не сделано.

Между тем Путин считает, что Зеленский волен участвовать в переговорах, но не может ничего подписывать "в силу своей нелегитимности".