От Кремля поступили первые конкретные сигналы о прогрессе в переговорах по Украине.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Издание отталкивается от сегодняшнего заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что контакты между США и Россией имели место и в последнее время активизировались.

"Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались", - сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о переговорах по Украине.

"Москва впервые дала понять, что две страны обсуждают потенциальный план по прекращению боевых действий в Украине", - комментирует слова Пескова издание.

Оно напоминает, что Трамп на прошлой неделе заявил, что его администрация уже провела серьезные переговоры с Россией по поводу войны, но при этом не сообщил никаких подробностей.

"Пресс-секретарь Кремля ранее отмахивался от вопросов о переговорах с США, но сегодня он впервые признал, что контакты на каком-то уровне имеют место. Высказывания Пескова прозвучали в момент, когда обе страны демонстрируют растущую готовность к переговорам с целью прекращения конфликта. Кремль неоднократно называл Зеленского нелегитимным президентом, но Песков заявил, что Москва готова общаться с ним ради переговоров. Зеленский, в свою очередь, заявил в интервью во вторник, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. Подтверждение Кремлем контактов - это первый конкретный сигнал о прогрессе в переговорах после нескольких месяцев неуверенности в способности Трампа выполнить свои обещания. Отсутствие каких-либо подтвержденных контактов между двумя лидерами или планов встречи, к которой Трамп публично призывал, заставляло наблюдателей гадать, как быстро могут начаться любые потенциальные переговоры", - пишет издание.

При этом, как отмечает The Wall Street Journal, если переговоры начнутся всерьез, обе стороны столкнутся со множеством проблемных вопросов. Например, получит ли Москва какое-либо смягчение санкций. И будет ли Украина вписана в западную архитектуру безопасности, и будут ли ей предоставлены гарантии безопасности.

Между тем в Москве заявляют, что США должны сделать первый шаг по нормализации отношений с Россией.

Об этом сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия при этом открыта для диалога с Вашингтоном в "режиме жесткого торга" с учетом "реалий на земле", добавил дипломат.

Напомним, днем ранее Трамп заявил, что с Украиной и Россией уже ведутся переговоры и они "очень конструктивны".

Также Зеленский говорил, что Украина "как никогда" близка к миру.