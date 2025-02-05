Вчера президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В нем президент заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным.

"Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира в Украине. Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы, то мы будем говорить с Путиным", – сказал президент.

Напомним, осенью 2022-го Зеленский издал указ, запрещающий вести переговоры с Путиным любым представителям Украины, включая самого себя. До сих пор Зеленский не заявлял о готовности отменить данный указ.

Также Зеленский заявил, что хочет ядерное оружие как компенсацию за то, что Украину не примут в НАТО.

"Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ", – сказал украинский президент.

Также Зеленский считает, что, в случае если Украину не возьмут в НАТО, РФ должна вернуть ее территории, поскольку, по его словам, она вторгалась для того, чтобы предотвратить вступление Киева в Альянс.

При этом Зеленский заявил о невозможности возврата захваченных территорий.

"Сегодня мы не можем вернуть всю вашу территорию, мы мыслим реалистично - мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить" , - сказал украинский президент.

Потери ВСУ

Зеленский заявил, что потери ВСУ погибшими составляют 45 100 человек.

Напомним, что 8 декабря президент заявлял о 43 тысячах погибших. Исходя из чего, число убитых почти за два месяца выросло на 2100 человек.

Таким образом, ежедневные потери ВСУ погибшими, по логике президента, составляют 36 человек в день (или около тысячи в месяц).

Также за этот период раненых стало больше на 20 тысяч человек - в начале декабря Зеленский говорил о 370 тысячах, а сейчас заявил о 390 тыс. Это по 344 человека в день, или примерно по десять тысяч в месяц.

Исходя из этих цифр, не совсем понятно, откуда у ВСУ появились проблемы с мобилизацией, о которых недавно заявляло руководство армии.

От нардепов ранее звучала цифра, что сейчас набирают в армию по 15-20 тысяч новобранцев каждый месяц.

И получается, что этот набор в полтора-два раза перекрывает, если опираться на статистику Зеленского, потери ВСУ, которые, если верить данным президента Украины, составляют 10-11 тысяч в целом (убитыми и ранеными).

То есть цифры, озвученные сейчас Зеленским, прямо противоречат информации главкома Сырского, который недавно говорил, что темпы мобилизации не позволяют восполнять потребности ВСУ в пополнении (поэтому и приходится переводить в пехоту солдат из сил ПВО и медиков).

При этом есть и другие оценки украинских потерь. Например, спецпредставитель Трампа по Украине Келлог в январе заявил, что Украина потеряла более 90 тысяч военных убитыми.

США

Зеленский заявил, что американские компании благодаря войне в Украине сейчас имеют самые высокие цены на производство оружия за последние 50 лет.

"Это огромные деньги", - добавил Зеленский.

По его словам, компании из США заработали миллионы даже на лицензиях, потому что имеют офисы в Европе.

Зеленский утверждает, что Трамп приглашал его на инаугурацию.

Но приглашение прозвучало "в самых общих чертах", без личной встречи. Поэтому Зеленский посчитал, что ехать туда "неуместно".

"Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в самых общих чертах, как, возможно, и других лидеров. Я не знаю, кого он пригласил лично или каким-либо другим образом, но я считаю, что нам просто нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как положить конец войне, и нам нужно время для этого. И в этот момент, во время инаугурации, я думаю, у него есть свои проблемы на повестке дня. Возможно, это один из самых важных дней в его жизни, в жизни американского народа, и я думаю, что с моей стороны было просто не очень уместно приходить. У него не было времени для личной встречи", – сказал он.

Зеленский ответил американскому журналисту Такеру Карлсону, который назвал его "диктатором".

"Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить вылизывать ему задницу, если честно", – сказал украинский президент.

Ликвидация СБУ

Зеленский сообщил, что СБУ ликвидировала фигуру, причастную к убийствам на Донбассе и во время Майдана.

"СБУ провела соответствующую операцию, но деталей по конкретному имени я не знаю", – сказал он.

Ранее сообщалось об убийстве в Москве Армена Саркисяна, которого в Украине обвиняли в убийствах майдановцев и участии в сепаратистском движении на Донбассе в 2014 году.