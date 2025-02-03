Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель создателя батальона "Арбат" и "президента Федерации бокса ДНР" Армена Саркисяна.

Главное управление разведки заявляло, что Саркисян, также известный как Армен Горловский, – это криминальный авторитет из Горловки, близкий к семье Виктора Януковича. Он родился в столице Армении Ереване и во времена Януковича считался одним из самых крупных криминальных авторитетов в Донецкой области, имел большое влияние на ситуацию в Горловке.

В Украине его объявили в розыск как одного из организаторов убийств участников Евромайдана. По версии следствия, он был организатором подвоза титушек в Киев на "Антимайдан", которые, в частности, были причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Позже титушки и сам Саркисян активно участвовали в сепаратистском движении на Донбассе и в захвате Горловского МВД в 2014 году.

ГУР называло его "теневым смотрителем всего бизнеса в оккупированной Горловке".

Некоторые СМИ также называли Саркисяна главным смотрящим за криминалитетом в "ДНР". Также он возглавлял "Федерацию бокса ДНР".

В 2022 году он основал батальон "АрБат" (Армянский батальон), который стал частью международной бригады "Пятнашка". В 2023 году "АрБат" официально вошел в состав Минобороны РФ. "Арбат" воевал в Курской области, на Торецком направлении. В Армении в 2023 году его обвиняли в вербовке граждан республики для участия в государственном перевороте для свержения премьер-министра Никола Пашиняна.

А в ноябре 2022 года ГУР заявляло, что его назначили новым смотрящим за тюрьмами по всей РФ и на захваченных территориях Украины с целью создания новой ЧВК в противовес "Вагнеру" Евгения Пригожина.

Также через его фирмы ведутся закупки тепловизоров, топлива и стройматериалов для нужд армии РФ.

В начале 2024 Саркисян стал фигурантом конфликта с чеченским бойцом ММА Расулом Очаевым.

Утром мы писали о том, что Саркисяна подорвали в Москве в холле элитного ЖК "Алые паруса".

Напомним, в конце прошлого года в Москве были взорваны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант.