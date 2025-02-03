В Москве произошёл взрыв в холле элитного ЖК "Алые паруса", один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным источников пабликов, консьерж дома заявил, что ранее видел погибшего по телевизору. Он зашел в подъезд с охранниками.

Силовики рассматривают версию о покушении на одного из жильцов. Предположительно, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство. Есть версия, что оно было заложено под потолком.

Взрыв произошел, когда несколько человек (в том числе женщина) шли через холл ко выходу. Они пострадали.

Между тем некоторые российские паблики сообщают, что в результате взрыва в московском ЖК погиб "президент Федерации бокса ДНР" и создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.

Российские телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на источники писали, что Саркисян был тяжело ранен в результате взрыва, но выжил. Он впал в кому, ему делали операцию по ампутации ноги, но спасти его не удалось. По данным Mash, он умер в реанимации, не приходя в сознание.

Также сообщается, что среди пострадавших - Олег Каспирович, который ранее был "заместителем командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД". Он внесен в базу "Миротворца".

Заявляется, что Каспирович мог быть охранником Саркисяна.

Тем временем издание "Коммерсант" утверждает, что в московском ЖК погиб не Армен Саркисян, а его охранник.

Саркисян (Армен Горловский) - известный криминальный авторитет, который в Украине находится в розыске по подозрению в совершении преступлений во времена Майдана. По данным украинской разведки, Саркисян считался близким к семье Виктора Януковича.

В прошлом году у криминального авторитета произошел конфликт с чеченским бойцом ММА. Дочь Саркисяна врезалась в автомобиль чеченского бойца ММА Расула Очаева. Он "предложил девушке позвать ответственного за её поведение мужчину". На место ДТП приехал Саркисян - с оружием и охраной.

У Очаева тоже было оружие, он открыл огонь. Охранники Саркисяна получили пулевые ранения, а самого криминального авторитета избили.

Напомним, в конце прошлого года в Москве были взорваны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант.

Подрывника задержали. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, который заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.