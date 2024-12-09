В центре Донецка взорвался внедорожник, в котором находились начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков и его жена.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и российские СМИ.

ЧП произошло на улице Университетской возле отеля Park Inn. Телеграм-каналы написали, что Евсюков при взрыве погиб, а его жене оторвало ногу. Она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Сергей Евсюков

По предварительной информации, под днищем машины Евсюкова марки Toyota Land Cruiser был установлен заряд пластита, эквивалентный 100 граммам тротила.

Напомним, в конце июля 2022 года в Еленовской колонии Донецкой области произошел взрыв, из-за которого погибли более 50 украинских военнопленных.

Украина завела уголовное дело против Евсюкова и его заместителя, обвинив в причастности к теракту в колонии. В Украине считают, что по Еленовке ударили россияне, чтобы скрыть свои преступления и дискредитировать ВСУ.

Россия же обвинила Украину в обстреле колонии из установки залпового огня. Также в Пентагоне допускали, что ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке, но непреднамеренно.