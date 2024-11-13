В Севастополе взорвался автомобиль, водитель скончался на месте.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По их данным, машина взорвалась прямо во время движения по улице, в потоке других автомобилей. Водителю оторвало ноги.

Как выяснилось, погибший - 47-летний Валерий Транковский, капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ. По данным телеграм-каналов, он проживал в Севастополе еще до аннексии Крыма Россией.

Транковский занесен на "Миротворец". В этой базе о нем сказано, что он является командиром дивизиона малых ракетных кораблей, который участвовал в войне с Украиной. Также на сайте указано, что его супруга до аннексии полуострова имела украинское гражданство.

Ранее не раз сообщалось о подрыве автомобилей с военными или чиновниками на оккупированных территориях. Так, осенью 2022 года в Бердянске подорвали в машине "коменданта" города Артёма Бардина. Он получил тяжёлые ранения и вскоре скончался в больнице.

А летом прошлого года в захваченной РФ Михайловке Запорожской области было взорвано авто с четырьмя, как выразился мэр Мелитополя, "поклонниками Кремля".