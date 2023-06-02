Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в захваченной РФ Михайловке Запорожской области взорвано авто с четырьмя "поклонниками Кремля". Погиб местный бизнесмен.

Об этом городской голова Мелитополя написал в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, среди них был и бизнесмен местного разлива [Сергей] Дидоводюк – владелец кафе "Гетман", который гостеприимно кормил оккупантов", – говорится в сообщении Федорова.

Взрыв в Михайловке подтвердил и представитель назначенной РФ "власти" Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, подорван автомобиль предпринимателя, владелец погиб на месте.

Также Рогов подтвердил, что вместе с погибшим в машине находились еще три человека, об их состоянии пока неизвестно.

Во взорванном авто погиб местный бизнесмен Сергей Дидоводюк (в подписи на скриншоте фамилия указана с ошибкой)

Ранее мы писали, что во время взрыва авто в Скадовске погиб "командир взвода ППС" Сергей Москаленко, который сотрудничал с россиянами. Его тело разорвало пополам.

А в Каховке подорвали "главу" поселка Любимовка Андрея Штепу, он погиб.