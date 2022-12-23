В пятницу, 23 декабря, в центре Мелитополя прозвучал мощный взрыв, там взорвался автомобиль.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале.

Он написал, что по данным очевидцев взорван автомобиль россиян.

"О пассажирах и их состояния информация уточняется", - написал Федоров.

По данным назначенных россиянами "властей" города, машина взорвалась перед входом в парк Горького.

В пабликах появились фото взорванного авто в Мелитополе.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что в нем были двое сотрудников ФСБ. Оба тяжело ранены.

Напомним, в ноябре в железнодорожной станции к северу от Мелитополя прогремели три мощных взрыва.

Также сообщалось, как в оккупированном Мелитополе 12 мобилизованных устроили перестрелку в кафе.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что войска России ставят "зубы дракона" вокруг Мелитополя и роют траншеи в ожидании украинской армии.

"Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

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