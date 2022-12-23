В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Подорвано авто россиян. Фото, видео
В пятницу, 23 декабря, в центре Мелитополя прозвучал мощный взрыв, там взорвался автомобиль.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале.
Он написал, что по данным очевидцев взорван автомобиль россиян.
"О пассажирах и их состояния информация уточняется", - написал Федоров.
По данным назначенных россиянами "властей" города, машина взорвалась перед входом в парк Горького.
В пабликах появились фото взорванного авто в Мелитополе.
Российские телеграмм-каналы сообщают, что в нем были двое сотрудников ФСБ. Оба тяжело ранены.
Напомним, в ноябре в железнодорожной станции к северу от Мелитополя прогремели три мощных взрыва.
Также сообщалось, как в оккупированном Мелитополе 12 мобилизованных устроили перестрелку в кафе.
Кроме того, "Страна" рассказывала, что войска России ставят "зубы дракона" вокруг Мелитополя и роют траншеи в ожидании украинской армии.
"Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.
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