В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 29 июля, в которой говорится о трагедии в Еленовке и продолжающихся обстрелах на Донбассе.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

В командовании отреагировали на массовое убийство украинских военнопленных в Еленовской колонии.

"28 июля, на временно оккупированной территории Донецкой области, в бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. Многие украинцы убиты и ранены – количество уточняется. Взрывы произошли на территории промзоны, в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников. Отмечаем, что взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта", - говорится в сообщении Генштаба.

Также в командовании рассказали о ситуации на других фронтовых направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил республики Беларусь не обнаружено.

На Северском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также противник вел воздушную разведку БПЛА возле села Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Уды, Дементиевка, Слатино, Базалиевка, Победа, Маяк, Замуловка, Лесное, Сосновка, Светличное, Ивановка, Коробочкино и другие. Нанес авиаудары силами армейской авиации неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении противник задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки у Долины, Богородичного, Курульки, Грушевахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки. В районе Щуровки украинские военные обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.

На Краматорском направлении враг обстреливал, в частности, районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григорьевки, Звоновки, Спорного и Выемки. Авиаудар зафиксирован недалеко от Серебрянки и Спорного. Недалеко от Верхнекаменского обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Майское, Зайцево, Вершина и другие. Нанес авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины. Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно - понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и другие. Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков украинские военные решительно подавили.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел, продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополя и многих других населенных пунктов.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск. Враг поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Также россияне обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах Ивановки, Токарева, Карьерного, Осокоровки, Благодатного, Кобзарцев и еще более тридцати населенных пунктов.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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