В июле российская армия нанесла 49 ракетных и 44 авиационных удара по Украине, а результате которых были полностью разрушены 28 объектов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

Про его словам, среди таких объектов: четыре школы и девять жилых домов. Частично были повреждены 137 объектов, из них семь - транспортной инфраструктуры, 11 учебных заведений и 29 жилых домов.

Войска РФ 47 раз обстреляли со своей территории Черниговскую область и 151 - Сумскую. Больше всего пострадали "районы населенных пунктов Эсмань и Белополье Сумской области", сообщил Громов.

Также Громов добавил, что в результате авиационных ударов и артиллерийских обстрелов с начала месяца на территории Черниговской и Сумской областей разрушены 15 объектов гражданской инфраструктуры, среди них школа.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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