Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Над городом поднимается столб дыма
По Кропивницкому днем 28 июля был нанесен ракетный удар, над городом поднимается столб дыма. Обстрел подтвердил губернатор Андрей Райкович.
Об этом он написал в Telegram-канале.
Ранее в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.
"Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги!", - пишет Райкович и обещает позже сообщить подробности обстрела.
Напомним, что на прошлой неделе под Кропивницким из-за ракетных ударов погибли три человека, среди них - военный. Более десятка человек получили ранения.
Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.
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