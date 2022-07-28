По Кропивницкому днем 28 июля был нанесен ракетный удар, над городом поднимается столб дыма. Обстрел подтвердил губернатор Андрей Райкович.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Ранее в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.

"Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги!", - пишет Райкович и обещает позже сообщить подробности обстрела.

Напомним, что на прошлой неделе под Кропивницким из-за ракетных ударов погибли три человека, среди них - военный. Более десятка человек получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.